VC Sneek verliest eerste halve finale in bekertoernooi

De finale van het bekertoernooi is nog ver weg voor de volleybalsters van VC Sneek. Ze verloren woensdagavond in Vroomshoop de eerste halve finalewedstrijd van Eurosped. Het werd 3-1 voor Eurosped, na de setstanden 17-25, 26-24, 25-9 en 25-21. Het wordt nog een hele toer voor de Snekers om de finale te halen. Als Sneek de tweede wedstrijd met 3-0 of 3-1 wint, volgt er een 'golden set' om te bepalen wie doorgaat naar de finale.

In de andere halve finale won Sliedrecht Sport met 3-1 van Alterno. De returns worden gespeeld op 31 januari.