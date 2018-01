Kamerleden genieten van Fries diner in paviljoen LF2018

Het diner van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 op het Plein in Den Haag trok woensdagavond maar liefst zeventien Tweede Kamerleden en een staatssecretaris, Tamara van Ark. Zij kregen een vegetarisch diner van bijna uitsluitend Friese ingrediënten en verder verscheidene presentaties van Culturele Hoofdstad en een live optreden van Nynke Laverman.

De provincie was erg tevreden over de belangstelling van de Kamerleden. In de middag was die belangstelling voor het Leeuwarder paviljoen minder, omdat toen Tweede Kamerlid Emile Roemer van de SP afscheid nam. Naast Kamerleden waren ook veel Friese bestuurders, Statenleden en medewerkers van Culturele Hoofdstad bij het etentje.

Goede indruk

Volgens directeur Tjeerd van Bekkum van Culturele Hoofdstad is de tweedaagse manifestatie in Den Haag goed geslaagd. Er is ook overlegd met de Kamercommissie van Cultuur. Culturele Hoofdstad Leeuwarden maakte daar een goede indruk.

Verscheidene Kamerleden gaven aan dat ze in de loopt van het jaar naar Leeuwarden zullen reizen, om een of meer onderdelen van Culturele Hoofdstad te beleven. Aan het einde van het jaar wordt verder gesproken. Het zal dan gaan over het voortzetten van sommige onderdelen van het programma, maar ook over een betere spreiding van cultuurgelden over heel Nederland.