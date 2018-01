Bouw expertisecentrum bij Tjongerschans gestart

Bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen is gestart met de bouw van een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg. Het gebouw zal onderdeel worden van het ziekenhuis, maar ook van de zorggroep Alliade. Tjongerschans zal binnen het expertisecentrum een kliniek openen en vanuit Alliade komen er zo'n 45 kamers voor bewoners.

Betere communicatie

De verwachting is dat de communicatie tussen ziekenhuis Tjongerschans en zorginstelling Alliade zal verbeteren, als ze onder een dak zitten. Volgens Mieke Draijer van Alliade is er op geen enkele andere plek ouderenzorg en ziekenzorg zo dicht bijelkaar. "We zitten letterlijk bij elkaar op de gang en dat hebben wij nog nergens anders gezien." Het is de bedoeling dat patiënten een soepele overgang krijgen van het ziekenhuis naar de ouderenzorg, terwijl ze volgens Draijer nu nog weleens een knip in de zorg ervaren.

Jaren van voorbereiding

De komst van het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg is binnen Tjongerschans al jaren een wens. Grietje van Buiten van het ziekenhuis ziet het al helemaal zitten om straks met Alliade op dezelfde gang te zitten. "Wij zijn niet bang voor verschil van inzicht, omdat we ons beide inzetten voor de patiënt. Zet je die centraal, dan ben je het niet snel oneens."

Stadsomgeving

Volgens architect Foppe Hoekstra is het de bedoeling dat het expertisecentrum aan zal voelen als een stadsomgeving, waarin de mensen geprikkeld worden om in beweging te komen. "Het gebouw moet herstel ademen." Maart 2019 moet het expertisecentrum de deuren openen.