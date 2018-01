Record aantal dieren opgevangen bij Fûgelhelling in 2017

In totaal zijn er het afgelopen jaar 7.554 dieren bij De Fûgelhelling in Ureterp gebracht. Dat is een nieuw record volgens de dierenopvang. Verreweg het grootste deel van de dieren zijn vogels, maar er zijn ook bijna duizend zoogdieren gebracht, zoals egels, hazen en marters.

Volgens voorzitter Henk Marinus van De Fûgelhelling zijn er drie redenen, waarom er steeds dieren worden gebracht. "Onze naam wordt steeds bekender, mensen geven meer om de natuur dan voorheen en de dierenambulance weet ons goed te vinden."

Meer geld nodig

Omdat er steeds meer gevraagd wordt van De Fûgelhelling, is er volgens Marinus ook meer geld nodig. "Wij zitten krap in ons vel en er is uitbreiding nodig." Er is met name behoefte aan structurele inkomsten, waardoor er meer personeel kan worden aangenomen. Op dit moment is de gemeente Súdwest-Fryslân de enige gemeente in de provincie, die De Fûgelhelling jaarlijks financieel steunt. De provincie en andere gemeenten geven niets.