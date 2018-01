Arriva maakt zich op voor opening Culturele Hoofdstad

Vervoersbedrijf Arriva maakt zich op voor het openingsweekend van Culturele Hoofdstad op 26, 27 en 28 januari. De bus- en treinmaatschappij is al maanden druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. "Volgende week is de eerste testcase voor ons", vertelt Arriva-directeur Anne Hettinga.

Er worden minimaal tachtig bussen extra ingezet en de treinen worden langer gemaakt. Maar dat is niet het enige volgens Hettinga. "We zetten ook extra mensen in om iedereen naar de stad toe en uit de stad vandaan te begeleiden.