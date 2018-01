Projecten Iepen Mienskipsfûns gepresenteerd

De mensen uit de streek rond de Turfroute, in Zuidoost-Fryslân, willen meer aandacht voor de vaarmogelijkheden van het gebied. Ze presenteerden woensdag hun plan tijdens een bijeenkomst van het provinciale Iepen Mienskipsfûns in Hoornsterzwaag. Inwoners die de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio willen verbeteren, konden daar hun ideeën presenteren.

Tussen 2016 en 2019 is er bijna 16 miljoen euro beschikbaar voor projecten in de provincie. De Turfroute wil daar van meeprofiteren. Een groep mensen wil komende zomer met oude schepen van Appelscha naar Leeuwarden varen.

Ook Plaatselijk Belang Mildam wil kans maken op het provinciale subsidiegeld. Volgens voorzitter Wiebe Nijlensing moeten er nieuwe ontmoetingsplekken komen in het landschap rondom Mildam, Katlijk en Bontekok. Die moeten de vorm krijgen van plussen.