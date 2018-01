LIVE: IepenUp over Donald Trump

Het is zaterdag precies een jaar geleden dat Donald Trump officieel president werd van de Verenigde Staten. Elke dag is hij in het nieuws en het gaat lang niet altijd over zijn politiek: het gaat over zijn tweets, het onderzoek naar de Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen en nu ook over het boek over de campagne en de eerste maanden in het Witte Huis. Wetenschappers, kunstenaars en journalisten praten deze week in IepenUp over The Donald. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

De vraag die centraal staat: wie is bang voor Donald Trump? Hoe kijken we hier naar het presidentschap van Trump en hoe hebben we hier met hem te maken? Te gast zijn deskundige Bianca Pander van campagnebureau BKB, universitair docent Maarten Zwiers, journalist Willem Groeneveld van Suksawat en theatergezelschap Heksenhamer. De avond wordt geopend door operazanger Sander Boonstra. Muziek wordt verder verzorgd door rapper Donnie (toepasselijke naam), zangers Timo de Jong en Joop Obama (nog zo'n naam die hier mooi bij past), metalgitarist Mendel bij de Leij en de Russische accordeonist Oleg Lysenko.

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUp in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan tijdens het programma de actualiteiten in de wereld centraal; hoe leven we met zijn allen, wat voor subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUp.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussie in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma start elke woensdag om 20.00 uur en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslan. Meer informatie over IepenUp is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUp is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.