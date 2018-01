Friese prominenten maken Den Haag warm voor LF2018

Het provinciebestuur, de gemeente Leeuwarden en de directie van Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn woensdag allemaal naar Den Haag gegaan, om in gesprek te gaan met Kamerleden en bestuurders. Dat deden ze aan de hand van de projecten, die er dit culturele jaar op de agenda staan in Fryslân. Naast de ingang van de Tweede Kamer is op het Plein een grote tent geplaatst, het zogenaamde LF2018 paviljoen, waar de Friese prominenten de Haagse politici vol verwachting opwachtten.

Dit alles is georganiseerd door de provincie en daar maakte de organisatie van Culturele Hoofdstad dankbaar gebruik van. De organisatie is tevreden over het aantal politici dat naar de Leeuwarden-Fryslân tent kwam. Zo kwamen bijvoorbeeld staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en minister Arie Slob van Onderwijs even langs.

De dag wordt woensdagavond afgesloten met een etentje in de tent. Met natuurlijk een Fries menu.