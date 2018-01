MOA maakt straten in Achtkarspelen schoon

Het vuil dat op straat en in de bosjes in Achtkarspelen ligt, wordt de komende vijf jaar opgeruimd door de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA). Bij die stichting werken mensen die op een andere manier niet makkelijk aan werk kunnen komen. Het is de bedoeling dat ze op den duur weer een vaste baan vinden.

De stichting krijgt voor het ophalen van het vuil een eigen elektrische auto en rijdt daarmee verscheidene routes. De MOA heeft zelf onderzocht op welke plekken in Achtkarspelen de meeste vervuiling is te vinden.