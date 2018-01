Skûtsje Joure kan zo goed als zeker weer meedoen

Het skûtsje van Joure, de Oeral Thús, kan dit jaar zo goed als zeker weer meedoen aan de strijd om het SKS-kampioenschap. Er is een overeenkomst met de commissie-Amels over een aanpassing van het skûtsje, zodat deze weer voldoet aan de regels van de originaliteit.

Dit jaar werd het Jouster Skûtsje uit de competitie gezet door een hoogoplopend verschil in mening over die originaliteit. Schipper Dirk Jan Reijenga vond dat hij niet veilig kon zeilen, als hij zich zou houden aan de regels van de commissie-Amels. De aanpassing die nu is voorgesteld, is volgens hem wel veilig en gaat niet ten koste van de snelheid. En kan het bestaande grootzeil worden gebruikt. De aanpassingen moeten nog wel precies op papier worden gezet voor beide partijen.

Dat het skûtsje weer mee kan doen, is belangrijk nieuws voor de Stichting Skûtsje Haskerlân, de eigenaar van het skûtsje. Als het skûtsje wederom niet mee zou kunnen zeilen, zou dat de sponsors en donateurs onder grote druk zetten. Door het incident van afgelopen jaar is uiteindelijk maar een donateur afgehaakt, zegt bestuurslid Van der Valk.