Nood over toegenomen grote branden op boerenbedrijven

Branden op boerderijen worden groter en komen vaker voor. Door schaalvergroting in de sector worden boerderijen groter en als het dan fout gaat, gaat het ook goed fout. En vaak komt er dan ook veel vee bij om. In politiek Den Haag wordt er steeds meer vraag naar actie, want de zorgen over de brandveiligheid op agrarische bedrijven neemt toe. Boerenbelangen-organisatie LTO Noord bundelt daarom de krachten met de brandweer. Samen willen ze proberen zoveel mogelijk boerenbranden te voorkomen.

Meer dan de helft van de grote branden vindt plaats op een boerenbedrijf. Het levert vaak veel schade op en de risico's voor bewoners en vee zijn groot. Vaak komen bij branden in ons land koeien, varkens of andere dieren om in de vlammen. In Fryslân waren het afgelopen jaar 11 van de 21 grote branden op een boerderij en 2 van de 4 'hele grote' branden ook. In 2016 waren er 7 van de 17 grote branden op een boerenbedrijf.