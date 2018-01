UPDATE: Gelekte zoutzuur lijkt geen gevaar voor omgeving

Het zoutzuur dat bij Omrin in Oudehaske is gelekt, lijkt geen gevaar te vormen voor de omgeving. Uit eerste metingen van de brandweer blijkt dat de stof alleen in het gebouw is te vinden. Voor de zekerheid wordt er nog wel in de omgeving gemeten.

Het zoutzuur kwam vrij toen het mis ging bij het overpompen van de stof van een tankauto naar een opslag. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk, de brandweer heeft het lek niet kunnen vinden. Duidelijk is wel dat er geen mensen gewond zijn geraakt. Het personeel is ook uit het gebouw. Het zoutzuur is opgevangen in een lekbak.

We zijn opgeroepen voor een zoutzuurlekkage op Ecopark de Wierde.

We zijn nog aan het uitzoeken waar de lekkage zit.

De meetploegen van Joure en Tjalleberd zijn inmiddels ook aanwezig. — Brandweer Joure (@Brandweer_Joure) January 17, 2018