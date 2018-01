Noordelijke brug Stevinsluizen opnieuw afgesloten

De noordelijke brug bij de Stevinsluizen op de Afsluitdijk is woensdagmiddag opnieuw afgesloten voor het verkeer. Maandag stonden auto's richting Noord-Holland door een storing vier uren in de file. Deze keer wordt het verkeer omgeleid over de zuidelijke brug, in verband met een test.

De storing van maandag lag aan een kapotte printplaat. Die wordt woensdagmiddag vervangen en moet daarna worden getest. Daarvoor moet de brug als proef geopend worden. Rijkswaterstaat wil geen risico nemen en heeft het verkeer uit voorzorg omgeleid.

Als de reparatie lukt, kan ook het scheepvaartverkeer er weer langs. Dat was sinds de storing van maandag niet mogelijk. Toen duurde het uren voordat het verkeer over de andere brug kon worden geleid. Woordvoerdster Patricia Troost zegt, dat er nu wordt gekeken of de vangrail bij de brug kan worden vervangen. Dan kan bij een storing veel sneller een omleiding worden ingesteld.