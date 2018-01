Werkstraf voor slaan zoontje en politieagent in zwembad

Een 42-jarige man uit Drachten is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren, voor het slaan van zijn zoontje van 5 jaar en het mishandelen van een politieagent. Dat gebeurde tijdens een zwemles in De Welle in Drachten. De vader sloeg zijn zoon, omdat die het water niet in wilde. Een politieagent die er privé bij was, zag dat en zei er wat van.

Later in de kleedkamer ging het opnieuw mis. De politieagent greep de vader toen bij de arm, maar die sloeg de politieagent toen tegen de neus. De Drachtster verdachte heeft zelf een ander verhaal. Hij zegt dat hij alleen een tikje tegen zijn neus had uitgedeeld.

De Officier van Justitie nam de zaak hoog op en eiste een werkstraf van 80 uren. De rechter nam echter mee dat de verdachte geen strafblad had.