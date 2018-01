Friezen op Eurosonic: "Heel belangrijk showcasefestival"

Woensdagavond start het muziekfestival Eurosonic/Noorderslag in Groningen. "Het is een van de belangrijkste showcasefestivals in Europa", zegt Jaap van der Velde uit Dokkum. Hij is de frontman van The Homesick en Korfbal. Met beide bands speelt hij de komende dagen in Groningen. Het zijn twee van een grote groep Friese artiesten die op het festival spelen. We blikken vooruit met hem, Peter Sijbenga (It Dockumer Lokaeltsje) en Esther de Jong.

The Homesick en Korfbal

"Je ziet op dit soort festivals veel managers, festivalprogrammeurs en andere mensen met kaartjes om de nek rondlopen", zegt Van der Velde. "Zij komen uit heel Europa, dus als je het goed doet, dan heb je kans dat je wordt gevraagd voor andere Europese festivals." Het afgelopen jaar stond The Homesick al op vergelijkbare showcasefestivals in Ljubljana, Tallinn en Wenen. Dat heeft ze goed gedaan. "Wij willen wat vaker buiten Nederland spelen en dat lukt al steeds beter. In september en oktober hebben we al door Europa getoerd. Eerst in Engeland, later in Polen en in de Balkan. Dat was erg geslaagd." Zenuwachtig is Van der Velde niet. "Dit is gewoon leuk om te doen. Wij spelen vandaag in VRIJDAG en donderdag in News Café. Dat zijn kleine zaaltjes. En dat is mooi, want ik hoop dat het dan helemaal vol zit."

The Homesick speelt woensdag om 22.10 uur in VRIJDAG en donderdag om 21.25 in News Café; Korfbal speelt in de nacht van zaterdag op zondag om 01.00 uur in De Oosterpoort.

It Dockumer Lokaeltsje

De Leeuwarder punkers van het It Dockumer Lokaeltsje stonden al eens op het festival. "Dat was in 1988 en het was klote", zegt zanger en bassist Peter Sijbenga. "In plaats van de basgitaar had ik een piano mee. Heel veel details weet ik niet meer, maar wij zijn nu al een stuk beter. Toen speelden we alleen op adrenaline. Nu hebben we al meer ervaring en wat rust in de voorbereiding. De spanning voor een optreden is er nog altijd wel." Eurosonic/Noorderslag is bovendien een festival voor jonge, beginnende bands. Dus wat heeft een band als It Dockumer Lokaeltsje daar nu precies te zoeken? "Niets, gewoon lekker spelen. Het moet muzikaal een mooi avondje worden. Onze band is er al bijna dertig jaar niet geweest, maar men zegt dat onze muziek nog even actueel is." En het lijkt er voorlopig nog niet op dat de band weer zal stoppen. Sijbenga: "De muziek is de drijfveer. Het schrijven van nieuwe nummers is leuk en zolang het gevoel er nog is, blijven we mooi bestaan. Aankomende donderdag even repeteren en dan zaterdag spelen."

It Dockumer Lokaeltsje speelt zaterdag om 13.50 uur in Brouwerij Martinus.

Esther de Jong

Iemand die in tegenstelling tot Jaap van der Velde wel zenuwachtig is, is Esther de Jong. "Ja, echt heel zenuwachtig. Ik maak al best lang muziek, maar sinds vorig jaar heb ik wat dingen veranderd, dus het is nu dubbel zo eng." Of ze na dit showcasefestival direct contracten zal tekenen bij managers en festivals, denkt ze van niet. "Maar het is vooral de exposure die belangrijk is. Ik heb wat mensen gemaild of ze willen komen kijken naar mij, zoals een paar festivals en de managers van Lucky Fonz III en Wende." Ze heeft nu nog geen manager die zoiets voor haar doet. "Nee, ik ben beginnend muzikant, haha. Maar ik hoop me hiermee wat op de radar te spelen." En het is voor De Jong niet alleen haar optreden van woensdagavond wat belangrijk is. "Ik blijf hier gedurende het hele festival. Er zijn allemaal workshops, lezingen en hier zijn ook professionals. Hopelijk kan ik m'n netwerk hier wat uitbreiden."

Esther de Jong speelt woensdag om 21.00 uur in Brouwerij Martinus.