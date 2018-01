Oud-hoofdredacteur Rein Tolsma juryvoorzitter NL Awards

Oud-hoofdredacteur Rein Tolsma van Omrop Fryslân wordt juryvoorzitter van de NL Awards. Dat zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste producties van de regionale omroepen. Hij volgt Annette van Trigt op. In de jury zitten nog negen leden. Dat zijn onder anderen RTL-nieuwslezeres Meike de Jong en BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich.

Rein Tolsma nam in november 2016 officieel afscheid van de Omrop. Hij was jarenlang ook de vaste stem in jingles en tunes op de radio. Tegenwoordig presenteert hij op zondagmorgen nog het geestelijk verzoekplatenprogramma Prelude. De prijzen worden dit jaar uitgereikt in Eindhoven. Daar wordt op 4 en 5 april het NL Media Event gehouden. Voorheen werd gesproken van de Roosdagen.

Omrop Fryslân won in 2017 drie NL Awards. Prijswinnaars waren Annagreet Miedema met een radiodocumentaire over jongeren met een burn-out, Simone Scheffer met een reportageserie over een Syrische vluchteling en Piter Tjeerdsma met een documentaireserie over het Friese paard.