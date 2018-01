Lont wil huizen Bitgum "gewoon bouwen" bij voldoende kopers

Mochten zich binnen een half jaar voldoende kopers melden voor de zes nieuwe woningen in het bouwplan Fjildsicht in Bitgum, dan zal bouwbedrijf Lont deze huizen gewoon bouwen. Dat zegt directeur Jetze Lont van het bouwbedrijf.

Het bedrijf is bijna een jaar bezig geweest om de zes huizen te verkopen, maar er is maar één koopcontract afgesloten. Lont wilde de huizen daarom verkopen aan een private belegger, die daar huurwoningen in de vrije sector van wil maken. Maar omdat de koper aan het contract vasthoudt, moet Lont nu een half jaar wachten. Mochten binnen die tijd minimaal vijf van de zes woningen worden verkocht, dan worden de koopwoningen gewoon gebouwd.

Het veranderen van de plannen heeft opschudding veroorzaakt in het dorp. Doarpsbelang is er tegen, om van de koopwoningen huurwoningen te maken. Het bestuur heeft aangeboden, om promotie voor de koophuizen te maken.