Jonkheer Cees van Eysinga overleden

Jonkheer Cees van Eysinga uit Sint Nicolaasga is dinsdagnacht overleden. Van Eysinga was ruim twintig jaar lang kamerheer van de koningin: eerst voor koningin Juliana en later voor koningin Beatrix.

Ook was hij op meerdere plaatsen actief als predikant. Van Eysinga was als bestuurder betrokken bij diverse organisaties, waaronder het Fries Paardenstamboek. Hij was de oprichter van de stichtingen Alde Fryske Tsjerken en Behoud Kerkelijke Gebouwen.

Jonkheer Van Eysinga is 94 jaar geworden. Zijn vrouw, Maria van Harinxma thoe Slooten, overleed drie jaar geleden. Van Eysinga woonde de laatste jaren in een verzorgingshuis in Oudemirdum.