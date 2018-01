Carillon Leeuwarden klinkt voor heilige Antonius

De naamdag van de heilige Antonius wordt woensdag gevierd en dat gebeurt op bijzondere wijze. Het carillon van het stadhuis in Leeuwarden wordt een uur lang geluid. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Sint Anthony Gasthuis, dat is vernoemd naar de heilige Antonius. Het gasthuis heeft voor het bespelen van het carillon een speciale stadsbeiaardier uit Groningen aangetrokken. Hij zal in het kader van Culturele Hoofdstad elke vrijdagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur het carillon bespelen. Daarnaast wordt het ook op belangrijke feestdagen geluid.

Behalve het bespelen van het carillon is er woensdag ook een speciale lunch met soep en tulband in de bestuurskamer van het Sint Anthony Gasthuis.