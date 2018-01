Gemeente Smellingerland koopt oude zuivelfabriek Oudega

De gemeente Smallingerland koopt de voormalige zuivelfabriek in Oudega. De gemeente doet dat, om plannen uit het dorp voor het opknappen van het fabrieksterrein mogelijk te maken. Een lokale initiatiefgroep wil het gebied rond de verwaarloosde fabriek inrichten als mooie entree van het dorp, vooral voor watersporters.

De exploitatie van de fabriek was moeizaam en daarom heeft de gemeente het pand nu voor 2,5 ton gekocht. Op die manier kan het de ontwikkelingen van nieuwe plannen niet in de weg zitten. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Een bedrijf gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden van het markante gebouw zijn. Die lopen uiteen van nieuwe economische invulling tot sloop. De resultaten van het onderzoek worden op 14 februari gepresenteerd.