Dorpsbelang Bitgum niet blij met gewijzigd plan bouwbedrijf

Doarpsbelang Bitgum is niet blij met het nieuws dat bouwbedrijf Lont in plaats van zes koopwoningen, huurwoningen in het nieuwbouwplan Fjildsicht wil bouwen. Er zouden te weinig belangstellenden voor de koopwoningen zijn.

Tussen drie kopers en het bouwbedrijf is een geschil ontstaan, nu het bouwbedrijf de koop wil terugdraaien. Doarpsbelang is hier op tegen en ziet liever dat er koopwoningen in de starterscategorie komen: "Wij waren zo blij met de kopers en werden verrast door het nieuws dat Lont de plannen heeft aangepast. We hebben belang bij starters en jonge gezinnen, mede omdat komende week onze nieuwe school de deuren opent", zegt voorzitter Sybe Bloem.

Het bestuur van Doarpsbelang Bitgum heeft bij Lont en de verkopende makelaar aangegeven, dat het wil helpen met de promotie van het plan. Bloem heeft er alle vertrouwen in, dat dan ook de laatste woningen snel worden verkocht. Volgens Bloem bestaat het nieuwbouwplan verder uit koopwoningen en zouden huurwoningen hier niet bij passen.