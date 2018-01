Een auto is woensdagmorgen bij Tzum in de sloot beland. De auto raakte door nog onbekende oorzaak op de Wommelserweg van de weg en in het ondiepe water. Diverse hulpdiensten, duikers en oppervlaktereddingsteams werden opgeroepen om hulp te verlenen. Uiteindelijk hoefden alleen de brandweer van Wommels en Franeker in actie te komen. Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt.