Kabinet wil Holland Casino's verkopen

Het kabinet wil de Holland Casino's over twee jaar verkopen. Ook Leeuwarden heeft een Holland Casino-vestiging. Het vorige kabinet had al afgesproken om de casino's te privatiseren. De regering ziet het aanbieden van kansspelen niet meer als kerntaak van de overheid. De voorbereiding op de privatisering van de casino's is al begonnen. De Eerste Kamer moet eerst nog een noodzakelijke stap nemen over de casino's.