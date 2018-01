Minder armoede in Leeuwarden, gemeente wel in landelijke top

Het aantal mensen dat in armoede leeft in Leeuwarden is de afgelopen twee jaar gedaald, maar de gemeente staat landelijk gezien nog wel in de top tien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft het aantal armoedegevallen vergeleken met 2014. Toen zat zo'n 15 procent van de Leeuwarders op de armoedegrens, vorig jaar was dat 12,5 procent.

De daling die er in Leeuwarden is, is er ook in de rest van de Friese gemeenten. Gemiddeld zit er in onze provincie zo'n 7,5 procent op de armoedegrens, in 2014 was dat zo'n 10 procent.