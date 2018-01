"Komst Van der Valk-hotel in Heerenveen staat nog niet vast"

Volgens burgemeester Tjeerd van der Valk is het nog helemaal niet besloten dat Van der Valk een nieuw hotel mag bouwen in Heerenveen. Dat zei hij dinsdagavond op de informatieavond, waar Van der Valk de plannen voor een nieuw hotel presenteerde en omwonenden hierop mochten reageren. Het Van der Valk-concern heeft interesse in de bouw van een hotel aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. Veel inwoners uit Heerenveen zijn bang het het besluit hierover al is genomen.

Op de informatieavond die dinsdagavond werd gehouden in het Abe Lenstra Stadion, kwamen meer dan 500 mensen af. De tegenstanders van een nieuw Van der Valk-hotel zijn bang er er teveel verkeersdrukte zal ontstaan. Skoatterwâld en Oranjewoud hebben maar één toegangsweg en daar komt het hotel aan te staan als de plannen doorgaan. Ook vinden ze dat het hotel, met veertig meter, te hoog wordt. De voorstanders vinden dat het Van der Valk-hotel er mooi uitziet en kijken uit naar de bouw.

Van der Valk is positief

Paul van der Valk ziet het helemaal zitten om het hotel in Heerenveen te beginnen. Voor hem is alleen de locatie bij Oranjewoud geschikt. "Wij hebben al 150 jaar ervaring en weten wat een goede plek is voor een hotel", zegt Van der Valk. Bovendien denkt hij dat de komst van een hotel alleen maar positief zal zijn voor de regio: "De golf van gasten die de komst van ons hotel met zich meebrengt, zal er zelfs voor zorgen dat het Tjaarda-hotel zal meeprofiteren."