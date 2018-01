Holwerd aan Zee kiest voor meest extreme plan

Holwerd aan Zee kiest definitief voor het meest extreme plan om de dijken bij Holwerd door te breken. Dat is ook het duurste plan. Voor het plan moet dik 50 miljoen euro worden vrijgemaakt. Andere opties waren er ook. Die gingen minder ver, maar daar wordt nu vanafgezien. Dat zegt initiatiefnemer Marco Verbeek.

Het is de bedoeling dat er in 2025 een groot gat in de zeedijk bij Holwerd zit, en dat het zoute zeewater dan tot aan het dorp komt. Het plan Holwerd aan Zee werd bedacht in de strijd tegen de krimp, maar het moet ook het toerisme en de natuur een extra impuls geven. "Met het gat dat ontstaat door het breken van de zeedijk, ontstaat de unieke verbinding met Werelderfgoed de Waddenzee", zegt een positief gestemde Verbeek.