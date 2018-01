Harlingen tevreden met belangstelling voor haven

Na jaren van daling, laten de meest recente cijfers nu zien dat de belangstelling voor de haven van Harlingen stabiel is. "De crisis is nu echt voorbij", zegt wethouder Maria le Roy van Harlingen. Uit het jaarverslag van 2017 blijkt dat er vooral door de binnenvaart meer goederen worden aangevoerd. Vissersboten komen er juist net wat minder dan voorheen.

Cijfers

De overslag van goederen in de Harlinger haven is het afgelopen jaar met 11 procent gestegen van 3,7 ton naar 4,1 ton. Het aandeel van de scheepvaart in de totale overslag is 43 procent. Er is het afgelopen jaar wel minder zout overgeslagen. Wat de binnenvaart betreft, is er meer gasolie, zand, schelpen en zout overgeslagen. De overslag van de Noordzee- en Waddenzeevissers daalde met 8 tot 14 procent.

Het aantal zeilschepen met passagiers dat Harlingen aandeed ging licht omlaag van 989 naar 932, maar daar staat tegenover dat het aantal riviercruiseschepen van 40 tot 49 ging. In 2017 deed één zeecruiseschip Harlingen aan.

Groei

"Ik ben al met al heel tevreden met de cijfers. Je ziet dat de jaren van minder aanloop op de haven nu gekeerd is. Dat zien we al een paar jaar en dat geeft in 2017 een stabiel beeld", zegt Le Roy. Het is de bedoeling van de gemeente om de komende jaren in te zetten op groei van de haven. Zo wil het college van b. en w. drie miljoen euro voor een nieuwe steiger in de vissershaven.