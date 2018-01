Friese politiechef op receptie bij koning: "Heel bijzonder"

Veertig werknemers van de politie waren dinsdag te gast bij de nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander in het koninklijk paleis in Amsterdam. Een van hen was de Friese politiechef Sylvia te Wierik. "Dit was heel bijzonder!", zegt Te Wierik. "Alleen al de uitnodiging vond ik heel bijzonder." Ze werd vorig jaar gebeld met de uitnodiging om erbij te zijn. Ze dacht in eerste instantie dat het om een grap ging.

"Kippenvel"

De politie werd tijdens de receptie in het zonnetje gezet door de koning. "Hij spraak zijn waardering en respect uit voor het werk dat wij doen en voor onze mensen", zegt Te Wierik. "Ik kreeg kippenvel van de manier waarop hij zijn waardering uitsprak voor de politie. Wij zullen deze boodschap doorgeven aan de collega's."

Culturele hoofdstad

In de toespraak gaf de koning ook aan trots te zijn dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. Hij gaf aan uit te kijken naar de opening, waar hij samen met zijn vrouw Maxima bij aanwezig zal zijn.