Op de A7 is dinsdagavond een auto van de weg geraakt door de gladheid. Het voorval gebeurde rond tien uur. In een zware hagelbui verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto scheerde zo de sloot in.

De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was een rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer.