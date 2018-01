Buren Prikkedam doen aangifte van doodsbedreiging

De familie die in Makkinga naast de crossbaan in Prikkedam woont, heeft bij de politie aangifte gedaan van 'doodsbedreiging'. De familie wil niet ingaan op de inhoud van de bedreiging. Die is 'te ernstig voor woorden', aldus de familie. Al jaren heeft de familie een juridisch conflict met de crossbaan over de overlast die de crossbaan veroorzaakt.

Anonieme brief

Volgens wethouder Henk de Boer zat de doodsbedreiging in een anonieme brief. De familie is ervan overtuigd dat die uit de omgeving van de cross-club komt. Voorzitter Wout van der Molen van de motorclub zegt dat hij niets van de bedreiging af weet. In een commissiebijeenkomst nam hij daar als inspreker nadrukkelijk afstand van. Van der Molen zegt dat de bedreiging hem verrast, omdat zulke sentimenten volgens hem op het circuit niet spelen. Volgens de familie die naast het circuit woont, is het niet voor het eerst dat er sprake is van bedreigingen.

''Met respect voor elkaar''

De wethouder roept alle betrokkenen op om ''met respect voor elkaar'' de dialoog aan te gaan. Hij nodigt de familie en de motorclub uit voor een gesprek, en wil zelf wel bemiddelen. De voorzitter van de motorclub ziet dat wel zitten.