Rotterdammer aangehouden voor brandstichting supermarkt

De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor brandstichting bij een supermarkt aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden, in maart afgelopen jaar. Dat meldt het programma Opsporing Verzocht. Het programma besteedde vorige week aandacht aan de zaak. Er werden ook camerabeelden getoond. De politie heeft tien tips binnengekregen naar aanleiding van de uitzending.

De brandstichting was in een opslagruimte die gelegen was tussen supermarkt Ali en Chinees restaurant Jasmine Garden. De ruimte is onderdeel van de supermarkt. Bewakingscamera's filmden twee mannen. Een van hen is thans aangehouden.