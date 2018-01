De basketballers van Aris uit Leeuwarden zijn dinsdagavond in Den Bosch kansloos onderuit gegaan in de kwartfinale van de nationale beker. In het eerste kwart liep Aris al tegen een 25-19 achterstand aan. Daarna hadden de Leeuwarders al helemaal niets meer te vertellen. In de rust was het 41-29, na het derde kwart 69-39, en de eindstand was 95-58.

Op 31 januari is de returnwedstrijd in Leeuwarden. Aris moet die wedstrijd met overtuigende cijfers winnen om nog kans te maken op de halve finale.