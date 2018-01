Een oefening van de brandweer uit Heerenveen begon dinsdagavond later dan de bedoeling was, omdat een stukje verderop echt brand was. In het gebouw gelegen aan het Burgemeester Kuperusplein, waar voorheen de Rabobank gevestigd zat, was een spouwmuur in brand gevlogen. GrootHeerenveen meldt dat de brand waarschijnlijk is ontstaan door slijpwerkzaamheden.

Het oude bankgebouw wordt omgebouwd tot appartementencomplex. De brandweer was er snel bij, en had de brand al snel onder controle.