Overval op tankstation Heerenveen

In Heerenveen is dinsdagavond een tankstation overvallen. De overval vond plaats aan het Burgemeester Kuperusplein. De politie is met man en macht op zoek naar één overvaller. Volgens een oproep op Burgernet gaat het om een man van ongeveer 50 jaar oud. Hij is 1.90 meter lang en draagt een geel-beige jas met capuchon. De overvaller is vermoedelijk richting het centrum gerend. Het is niet duidelijk wat de man heeft buitgemaakt. De politie vraagt mensen 112 te bellen als ze denken de overvaller te zien.

Het is al de derde overval in korte tijd in Fryslân. Vorige week werden een supermarkt in Leeuwarden en een snackbar in Oudeschoot overvallen.