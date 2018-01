Koning kijkt ernaar uit om naar Leeuwarden te komen

Koning Willem-Alexander is er trots op dat Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is. Dat zei hij in een nieuwjaarstoespraak in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Het jaar 2018 is 'beloftevol', zei hij, vooral voor de Friezen.

De koning kijkt ernaar uit, evenals de koningin, om over anderhalve week voor het openingsfeest naar Leeuwarden te komen.

''Hoopgevend is dit jaar zeker ook voor de Friezen. We zijn trots op onze Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Leeuwarden-Fryslân! Over anderhalve week komen mijn vrouw en ik graag naar Leeuwarden om het openingsfeest mee te beleven. Het motto is 'iepen mienskip': een gemeenschap die openstaat voor de wereld.''