Gedeputeerde Kramer over pulsverbod: ''Een harde klap''

Gedeputeerde Johannes Kramer heeft geen goed woord over voor de manier waarop het Europees Parlement een eind heeft gemaakt aan de pulsvisserij. Het verbod is een harde klap voor de sector, zegt hij. Kramer heeft de indruk dat de discussie in het Europees Parlement niet ging over de echte effecten van het elektrisch vissen, maar over het beschermen van nationale belangen.

Wethouder Maria le Roy uit Harlingen denkt dat het verbod gevolgen kan hebben voor de stad. Ieder jaar komen duizenden kotters in Harlingen de haven binnen varen om vis en garnalen te lossen. Het verbod is niet goed voor het imago van de Nederlandse visserij, zegt ze. ''Het is een dag met een zwart randje.'' Twee Friese kotters vissen elektronisch, maar in Harlingen lossen ook veel vissersboten uit Urk en uit andere plaatsen.