Kielstra: ''Het kan zo niet langer met de Afsluitdijk''

Voor gedeputeerde Klaas Kielstra is de maat vol wat de Afsluitdijk betreft. Volgens Kielstra blijft de Afsluitdijk de meest onbetrouwbare toegangsweg naar Fryslân, en deze situatie moet veranderen.

Steun uit Den Haag

Kielstra wil dat er een definitieve oplossing komt, maar heeft daar wel steun voor nodig uit Den Haag. ''Er is inmiddels unaniem een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waarin staat dat de minister in samenwerking met de provincie Fryslân de Afsluitdijk moet aanpakken. Ik verwacht dat die motie nu extra urgentie krijgt.''

Maandagmiddag stond het verkeer richting Noord-Holland twee en een half uur vast door een storing in de Stevinsluizen. Er zijn vaker problemen op de Afsluitdijk, maar meestal is dat in de zomer. Nu komen er ook problemen in de winter voor.