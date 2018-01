Slecht politieonderzoek, justitie eist vrijspraak

Door tunnelvisie en slecht onderzoek van de politie is een 52-jarige vrouw van Ameland vrijgesproken van diefstal. Volgens haar advocaat schoot het politieonderzoek aan alle kanten tekort. De vrouw werd ervan verdacht dat ze als winkelmedewerker geld uit de kassa had gehaald, maar de politie had niemand van haar collega's gehoord. Er waren geen camerabeelden en de vrouw was ook niet op heterdaad betrapt. Bovendien ontkende ze.

Dat haar naam was gebruikt om op de kassa in te loggen, was volgens de rechter onvoldoende bewijs om de vrouw te veroordelen. Het zou voor haar collegae heel makkelijk zijn geweest om op haar naam in te loggen. Met de vrijspraak volgde de rechter de eis van de officier van justitie. De winkeleigenaar had een schadevergoeding geëist van 18.000 euro. Die hoeft de vrouw niet te betalen.