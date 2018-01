Speciale zorgopleiding moet meer medewerkers opleveren

Het zijn grote problemen in de zorg: te weinig handen aan het bed en moeilijk te vervullen vacatures. Om deze zaken op te lossen, biedt het woningzorgcentrum van Patyna in Workum vanaf nu een speciale opleiding aan. Bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering, of vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in de zorg willen werken. Dinsdag was de eerste lesdag voor een klas vol mensen uit alle hoeken van de wereld. Zo komen er mensen uit Oekraïne, Brabant en Fryslân.

''Wat we gemerkt hebben, is dat het lastig is om aan mensen te komen die willen werken in de zorg'', vertelt locatiemanager en initiatiefnemer Marcel van der Meulen. ''Vacatures die we uitzetten worden niet opgevuld, en daarom hebben we een eigen systeem bedacht om mensen te trekken.'' Patyna biedt een opleiding van een jaar aan, en geeft de leerling een vast contract als deze het diploma behaalt.

Stage

In oktober zijn de leerlingen begonnen met een stage op verschillende locaties van Patyna. Ze mochten eerst kijken of ze het werk leuk vonden. Anja Tine Adema is een van de leerlingen die haar stage liep op een andere locatie in Kollum. Ze vindt dat het werk veel voldoening geeft. ''Ik ben mantelzorger van mijn opa geweest en dat vond ik dankbaar werk. Vandaar dat ik de zorg in wilde'', vertelt ze. In de toekomst hoopt ze verzorgende IG'er te worden. Ze mag dan mensen verzorgen die zichzelf niet meer kunnen redden.

Wethouder Stella van Gent heeft dinsdag de opleiding geopend in het woningzorgcentrum van Patyna in Workum.