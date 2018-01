Meisje (15) onwel na drankmisbruik. Wie is de schuldige?

Het is een van de feesten waar leerlingen van het gymnasium van OSG Piter Jelles naar toe leven, vooral in hun examenjaar: 'De Grote Fuif'. Maar in de nacht van zaterdag op zondag vond er een incident plaats na afloop van het feest, dat werd georganiseerd voor vierde tot zesdeklassers op de zogenaamde 'afterparty'.

Bandje

Club Red, discotheek in Leeuwarden, maakt onderscheid tussen jongeren boven en onder de achttien jaar. Bij de deur moeten de jongelui die jonger zijn dan 18 jaar een alcoholtest doen. Wanneer ze te veel gedronken hebben, komen ze er niet in. Onder de 18 krijgen de leerlingen een bandje om. In de discotheek wordt zowel rekening gehouden met de minderjarige schoolkinderen als de oudere feestbeesten. De leerlingen die drank mogen halen, moeten dat doen in een ruimte die is afgesloten, en waar jongeren onder de achttien niet kunnen komen.

Pubergedrag

Op een bepaald moment kreeg de politie een melding over een 15-jarig meisje dat onwel was geworden. Ze moest worden afgevoerd naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. En dat is de schuld van Club Red, vindt de school in eerste instantie. Rector Niesje Mooiman zei dinsdag in het Friesch Dagblad: ''Er is gefaald aan de deur.'' Maar daar komt ze later op terug: ''Ik moet afstand nemen van die uitspraak. Het is geen verwijt aan de discotheek. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid.'' De rector vindt dat het incident niet moet worden overdreven: ''Het is gewoon pubergedrag. Daar moeten wij verstandig mee omgaan'', zegt Mooiman. Het meisje zit niet op het Stedelijk Gymnasium volgens de school.

BH

Maar hoe kon het 15-jarige meisje aan drank komen? Volgens Club Red had de puber de BH vol met kleine flesjes drank. ''Die moet ze op de toiletten hebben opgedronken'', zegt eigenaar Sander van Essen. ''De BH is de enige plek waar we niet mogen fouilleren.''

De Friese afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland vindt het incident met het meisje verschrikkelijk. ''Wij zijn een gastvrije industrie. We doen er alles aan om die reputatie waar te maken. Daar moet echter ook bij horen dat er onder de 18 niet gedronken wordt, zei voorzitter Corné van der Erve dinsdag.

De gemeente Leeuwarden is in gesprek geweest met de discotheek. Of er maatregelen volgen is nog niet duidelijk. In het verleden werd in Leeuwarden een kroeg gesloten nadat een meisje zich in een coma had gedronken.