Friese buschauffeurs niet enthousiast over nieuwe cao

Helemaal blij met het nieuwe cao-akkoord voor het openbaar vervoer? Nee, dat zijn Friese buschauffeurs niet meteen. In de nieuwe cao, die maandag gepresenteerd is, zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar, vermindering van de werkdruk, de rol van uitzendkrachten en opleiding. Het is de uitkomst van een massale staking eerder dit jaar voor een nieuwe cao. Chauffeurs klagen er bovendien over dat ze bijna geen tijd hebben om te plassen als dat nodig is. Vakbonden zijn tevreden met de nieuwe cao, maar de buschauffeurs zien dat anders.

Cao niet concreet

''Het is inderdaad een akkoord, maar blij kan ik nog niet zijn'', zegt buschauffeur en ondernemersraadslid Openbaar Vervoer Binne Sjonger uit Heerenveen. ''Er zijn nog zoveel dingen onduidelijk, zaken zijn te vaag omschreven.'' Een van de zaken die in de nieuwe cao staat, is dat de buschauffeurs 8,3 procent meer loon krijgen over een periode van drie jaar. ''Dat klinkt heel concreet, maar dat wordt uitgesmeerd over een langere periode en ik vraag me af of ze rekening houden met inflatiecompensatie'', zegt Sjonger.

Plaspauze

De tijd die er is om een plaspauze te houden, vindt Sjonger cryptisch. ''Wees duidelijker daarin. Er staat nu in dat chauffeurs 'de mogelijkheid gegeven moet worden om eventueel een plaspauze te nemen'. Dat had gewoon duidelijk opgeschreven moeten worden. ''Ook over de duizend uitzendkrachten die een contract krijgen heeft Sjonger vraagtekens. ''Dat klinkt misschien heel mooi, maar tussen nu en drie jaar gaan er ook duizend mensen uit die met pensioen gaan, dus onder de streep maakt dat niets uit. Op social media hoor ik dit geluid ook bij andere buschauffeurs.''

De uitkomsten van de cao worden binnenkort voorgelegd aan de leden van de vakbond. Zoals het er nu uitziet, zal een groot deel nee zeggen tegen de uitkomsten.