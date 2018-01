College Harlingen wil drie miljoen voor nieuwe steiger

Burgemeester en wethouders van Harlingen vragen de gemeenteraad om bijna drie miljoen euro voor een nieuwe steiger in de visserijhaven. De huidige steiger is volgens het college aan vervanging toe. Naast de kredietaanvraag heeft het college ook een verzoek bij het Waddenfonds ingediend.



Betonnen steiger

De gemeente is al sinds 2010 in gesprek over vervanging van de oude steiger. Daar zou een betonnen steiger voor in de plaats moeten komen die voldoet aan de huidige eisen van de visserij.



In het verleden is er ook al eens een aanvraag voor een nieuwe steiger naar het Waddenfonds gegaan, maar die werd afgewezen. De gemeente verwacht dat de uitkomst deze keer wel positief zal zijn. In februari komt het onderwerp aan de orde in de gemeenteraad.