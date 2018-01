Barnsteen aangespoeld op Ameland

Op Ameland wordt momenteel veel barnsteen gevonden. Barnsteen is versteende hars afkomstig van naaldbomen. Die hars is miljoenen jaren geleden uit bomen gedruppeld en daarna hard geworden. Doorzichtige, harde barnsteen wordt als mooiste variant beschouwd. Daar worden sieraden van gemaakt. Die in het Waddengebied is vaak minder hard en minder doorzichtig.

Barnsteen wordt vooral in het Oostzeegebied gevonden. Maar ook op de stranden van Denemarken spoelt het aan, en op de Waddeneilanden. In de Oudheid werd barnsteen met veel winst verkocht.