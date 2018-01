Museum-'Oscar' voor Alma Tadema-expositie Fries Museum?

Het Fries Museum in Leeuwarden maakt kans op een prijs die wordt beschouwd als 'de Oscar van de museumwereld'. De expositie over schilder Alma Tadema zit bij de laatste drie overgebleven nominaties voor de Global Fine Art Awards (GFAA). Of het Friese museum de prijs wint, wordt op 8 maart bekend op het GFAA-gala in New York.

De expositie in Leeuwarden telde meer dan tachtig schilderijen van Alma Tadema. Later ging de expositie ook nog naar Wenen en Londen. De musea dingen ook mee naar de prijs. Directeur Kris Callens van het Fries Museum is trots op de finaleplek en ziet het als een internationale erkenning van de kwaliteit van het museum.