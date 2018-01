De CDA-fractie in Leeuwarden wordt vanaf woensdag aangevoerd door een inwoner van buiten de stad. Het gaat om Sytse Brouwer uit Stiens, die eerder fractievoorzitter was in Leeuwarderadeel. Brouwer neemt deze functie over van Friso Douwstra, die opnieuw wethouder wordt.

De CDA-fractie in Leeuwarden bestaat uit vijf leden, uit Leeuwarden, Stiens, Wergea en Grou. Bij de verkiezingen van november verloor de partij een zetel.