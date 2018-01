Teuben: ''Langzittende politici Ameland moeten opstappen''

Alle policiti die langer dan acht jaar in de gemeenteraad van de gemeente Ameland zitten, zouden eigenlijk moeten opstappen en Piet IJnssen voorop. Dat zou een einde maken aan de onrust in de raad van Ameland die steeds weer opspeelt. Dat vindt fractievoorzitter Rudolf Teuben van Ameland '82. Zijn partij is de grote verliezer na maandagavond. De partij zei vorige week het vertrouwen op in coalitiepartner Algemeen Belang Ameland, omdat één van de raadsleden wil overstappen naar het CDA.

De consequentie is nu echter dat er voor de periode tot de verkiezingen nog een nieuw college komt, met Algemeen Belang Ameland, het CDA, de PvdA en de VVD. Ameland '82 valt buiten de boot en wethouder Peter Pot moet afscheid nemen.

Oud zeer

Roelof Teuben zegt dat er teveel 'oud zeer' zit in de raad. Zelf is hij al zestien jaar actief in de raad, maar hij verbindt aan zijn eigen opstappen de voorwaarde dat alle langzittende raadsleden weg zouden moeten. Piet IJnssen is sinds 1982 actief als wethouder en raadslid. Roelof Teuben vindt dat IJnssen mede-verantwoordelijk is voor het mislukken van de coalitie tussen Ameland '82 en ABA.