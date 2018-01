Auto's glijden van de Centrale As tijdens hagelbui

Op de Centrale As bij De Falom zijn dinsdagmiddag tijdens een hagelbui auto's van de weg geraakt. Een bestuurder die met zijn auto onderweg was in de richting Dokkum, raakte in een slip. Hij botste tegen de vangrail en uiteindelijk stond de auto met de neus in omgekeerde richting stil op de weg. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto moest weggesleept worden.

Verderop gleed een andere auto de berm in. De politie heeft een van de rijstroken tijdelijk afgesloten in verband met de slippartijen.