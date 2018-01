Darter Noppert maakt overstap naar de PDC

Darter Danny Noppert uit Joure maakt definitief de overstap naar de commerciële dartbond PDC. De 27-jarige Noppert heeft zich ingeschreven voor het kwalificatietoernooi, dat vanaf donderdag tot en met zondag in het Duitse Hildesheim wordt gehouden. De inschrijftermijn voor dat toernooi is dinsdagmiddag verstreken. In totaal doen er enkele honderden darters uit de hele wereld mee aan dat toernooi. Noppert probeert daar in startbewijs binnen te halen, waarmee hij twee jaar lang de toernooien van de profbond mag aflopen. Bij de PDC spelen bekende Nederlandse darters als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.

Uitgeschakeld op Lakeside

Noppert maakte zijn beslissing nadat hij vorige week woensdag in de tweede ronde werd uitgeschakeld op de Lakeside in Engeland. Daardoor kan hij overstappen naar de PDC, zonder dat hij een deel van zijn prijzengeld moet inleveren bij de andere bond. Een jaar geleden stond Noppert nog in de finale van de Lakeside. Had de Jouster dit jaar weer de finale gehaald, dan was de kans groot dat hij nog een jaar moest wachten op de overstap.

Naast Danny Noppert doen ook Michael Plooy uit Damwâld en Mats Gies uit Holwerd mee aan het kwalificatietoernooi voor de PDC.