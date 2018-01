Bij Augustinusga is dinsdagochtend een bergingswagen in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Bûtenwei en It Oast. Waarschijnlijk zag de automobilist de naderende wagen over het hoofd. Bij de botsing is niemand gewond geraakt, maar er was wel veel schade aan de berger en de auto.

Vanwege het ongeluk werd de weg een tijdje afgesloten door de politie.