LF2018 op Binnenhof: "Cultuur inzetten voor vernieuwing"

Politici in Den Haag hebben nog te weinig aandacht voor cultuur en voor Culturele Hoofdstad. 'Durf te investeren in cultuur, het is de motor van de vernieuwing', zegt directeur Tjeerd van Bekkum van Culturele Hoofdstad. Het is zijn belangrijkste boodschap van het 'Pleidooi van Fryslân', een lijst met 11 punten die hij dinsdag gaat aanbieden aan de Tweede Kamer. Met gedeputeerde Poepjes, burgemeester Crone en wethouder Feitsma van Leeuwarden gaat hij naar Den Haag om daar aandacht voor te vragen.

Tent op Binnenhof

Op het Binnenhof wordt een grote tent opgezet4. Daarin is een feestlijke presentatie van het programma van LF2018, maar vooral omtinken voor de 'legacy': de nalatenschap van culturele hoofdstad op langere termijn. Bijvoorbeeld duurzaamheid en de circulaire economie, innovatie, natuurinclusieve landbouw en de ontwikkeling van talent in Fryslân. Volgens Tjeerd van Bekkum is er al een paar jaar een beweging gaande in Fryslân, die zich moet verspreiden over het hele land. Hij noemt als voorbeeld het festival 'Welcome to the Village' dat in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot het belangrijkste festival over duurzaamheid en innovatie.

Cultuur inzetten voor vernieuwing

Van Bekkum zegt dat cultuur een middel is om vernieuwing aan te jagen. Hij nodigt iedereen, en speciaal politici, uit om dit jaar naar Fryslân te komen om culturele hoofdstad mee te maken. De aanbieding van het 'Pleidooi van Fryslân' aan de Tweede Kamer is dinsdagmiddag rond twee uur. Woensdagochtend behandelt de kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het programma van LF2018. De tent op het Binnenhof blijft twee dagen staan en is vrij toegankelijk. Commissaris van de Koning Arno Brok en sommige burgemeesters gaan ook naar Den Haach. 's Avonds is er een diner.